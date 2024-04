Suchaktion: Villacher (68) verirrte sich am Dobratsch

Veröffentlicht am 10. April 2024, 06:29 / ©Leser

Der 68-jährige Villacher stieg am Dienstag, dem 9. April, gegen 13 Uhr vom Dobratsch Gipfelhaus in Richtung Parkplatz Rosstratte ab. Aufgrund seines stark eingeschränkten Sehvermögens kam es vom Weg ab und folgte einem Schneefeld in nordöstliche Richtung bergab.

Suchaktion gestartet

Nachdem er sich auf einer Seehöhe von ca. 1730 Meter nicht mehr orientieren und den Weg nicht mehr finden konnte, setzte er einen Notruf ab. Die Bergrettung Villach rückte daraufhin in Richtung Dobratsch Gipfelhaus aus. Auch der Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt und konnte den Bergsteiger wenig später in einem Waldstück unterhalb des Zwölfernocks auffinden. Der Villacher wurde anschließend unverletzt mittels Seilbergung gerettet und zum Parkplatz Rosstratte geflogen.