Kollision mit Auto: Biker (79) stürzte in Acker

Gegen 17 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus der Südoststeiermark mit seinem Auto auf der L 255, Johannisbrunner Straße, von Marktl kommend in Richtung Muggendorf. Im Kreuzungsbereich L 255/L 233 (Karbacherstraße) beabsichtigte der Mann geradeaus weiterzufahren. In diesem Moment fuhr der 79-Jährige auf seinem Motorrad von Fahrtrichtung Straden kommend auf die Kreuzung zu.

Mann stürzt in Acker

In weiterer Folge touchierte die Stoßstange des Autos das in dem Moment vorbeifahrende Motorrad. Der 79-Jährige kam im Anschluss von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Acker.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die verständigte Notärztin versorgte den verunfallten Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte den 79-Jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Dirnbach stand im Einsatz.