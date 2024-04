Großeinsatz in Kremsmünster: Suche nach Schwimmer läuft

Veröffentlicht am 10. April 2024, 07:05 / ©FF Zell-Gurnitz

Am späten Dienstagabend rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Kremsmünster aus. Neun Feuerwehren, Polizei und Rettung wurden zum Schacherteich alarmiert. Dort wurde laut „laumat.at“ nach einem abgängigen Schwimmer gesucht. Der Mann hatte dort gebadet, kam von seinem Ausflug aber nicht mehr zurück. Mit Booten, Drohnen, Tauchern und Polizei-Diensthunden wird nach ihm gesucht. Update: Der Vermisste wurde tot aus dem Wasser geborgen. Mehr dazu hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 08:32 Uhr aktualisiert