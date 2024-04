Verkäuferinnen werden nach draußen gelockt, dann die Kassen ausgeräumt

Gleiche Masche, anderer Ort: Zwei Geschäfte, einmal eine Buchhandlung, einmal ein Blumengeschäft, wurden Opfer eines Diebstahles. Die unbekannten Täter gingen jedes Mal gleich vor.

Alles begann mit einem Verkaufsgespräch

In Villach wurde eine 45-jährige Verkäuferin einer Buchhandlung gegen 15.30 Uhr, am Dienstag, 9. April, in ein Gespräch verwickelt und nach draußen gelockt. Als die Frau in die Buchhandlung zurückging, kam ihr ein ebenfalls unbekannter Mann aus dem Geschäft entgegen. Kurz darauf musste die 45-Jährige feststellen, dass eine niedrige vierstellige Bargeldsumme aus der Kassenlade gestohlen wurde.

Und endete mit einem Diebstahl

Rund eine Stunde, gegen 16.30 Uhr, später kam es zu einem ähnlichen Vorfall in einer Buchhandlung in Spittal an der Drau. Eine 27-jährige Verkäuferin wurde ebenfalls von einem unbekannten Mann unter dem Vorwand Blumen kaufen zu wollen vor das Geschäft gelockt. Im gleichen Moment betrat ein weiterer Mann den Verkaufsbereich im Inneren. Nach einem kurzen Verkaufsgespräch vor dem Geschäft, gab der Unbekannte an, noch Bargeld beheben zu müssen, um die Ware kaufen zu können.

Fahndung eingeleitet

Beide Männer verließen den Blumenladen. Die 27-Jährige witterte, dass etwas nicht stimmte – also überprüfte sie die Kassenlade. Dabei musste sie feststellen, dass aus der Kassa mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen wurde. Aufgrund der Täterbeschreibung der Frau wurde eine sofortige Fahndung im Stadtgebiet eingeleitet. Diese verlief jedoch negativ.