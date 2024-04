59-jährige Völkermarkterin wurde Opfer des Tochter-Sohn-Tricks

Veröffentlicht am 10. April 2024, 09:21 / ©Pexels / Marcus Aurelius

Am Montag, den 8. April 2024 wurde eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt von einer unbekannten Nummer via SMS kontaktiert. Laut der Landespolizeidirektion Kärnten gab sich der Unbekannte als ihr Sohn aus und teilte mit, dass er nun eine neue Telefonnummer hätte. Er schrieb außerdem, dass er finanzielle Probleme habe und drängte die 59-Jährige dazu, ihm Geld zu überweisen. Die Frau tätigte daraufhin zwei Überweisungen auf ein österreichisches Bankkonto. Als der Unbekannte erneut um Geld fragte, wurde die 59-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Leider entpuppte sich dieser Fall als Tochter-Sohn-Trick. Ihr entstand ein finanzieller Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.