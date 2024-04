Urlaub mit Hund: Steirisches Hotel zählt zu den besten Unterkünften

Für den begehrten Award, der bereits zum fünften Mal vergeben wurde, standen rund 700 hundefreundliche Betriebe aus zwölf europäischen Ländern zur Auswahl. Die Top 5 befinden sich in Kärnten, Bayern und der Steiermark.

So gelingt Urlaub mit den Vierbeinern

„Hundefreundliche Unterkünfte bieten eine Vielzahl von Services und Annehmlichkeiten, um den Aufenthalt für Gäste mit Hund so angenehm wie möglich zu gestalten“, weiß Christoph Reichl, Redaktionsleiter von hundehotel.info. So können die Zimmer mit Hundebetten, Futternäpfen und Spielzeug ausgestattet sein. Für Gäste, die Aktivitäten planen, an denen Hunde nicht teilnehmen können, bieten einige Betriebe eine Hundebetreuung an. Manche Häuser verfügen über Wellnessbereiche, die speziell auf die Bedürfnisse von Hunden zugeschnitten sind, wie zum Beispiel Hundemassagen oder sogar Hundesalons. Viele hundefreundliche Betriebe bieten spezielle Außenbereiche, Hundepools oder Hundespielplätze.

Die Top 10 des hundehotel.info Awards 2024: 1. Naturforsthaus, Preitenegg (Kärnten)

2. Hunderesort Waldeck, Philippsreut (Bayern)

3. Natur-Hunde-Hotel Bergfried, Rötz (Bayern)

4. Almfrieden Hotel & Romantikchalet, Ramsau am Dachstein (Steiermark)

5. Seehotel Moldan, Postmünster (Bayern)

6. Hotel Mair am Ort, Dorf Tirol (Trentino-Südtirol)

7. Hotel Magdalena, Ried im Zillertal (Tirol)

8. Hundehotel Riederhof, Ried im Oberinntal (Tirol)

9. Feriendorf Oberreit, Maishofen (Salzburg)

10. Alpenhotel Tyrol, Pertisau am Achensee (Tirol) Das gesamte Ranking der Top 50 findest du hier.

Platz 1 geht nach Kärnten

Nach guten Platzierungen in den vergangenen Jahren schafft das Naturforsthaus in Preitenegg erstmals den Sprung an die Spitze des hundehotel.info Awards. Seit August 2020 heißen Nadia und Jörg Winter Mensch und Tier in ihrem Bed & Breakfast im Lavanttal herzlich willkommen. Vierbeiner dürfen sich auf einen Hundebadeteich, den eingezäunten Hundeschnüffelwald, professionelle Hundeseminare und eine 15.000 m² große Renn- und Spielwiese freuen. Neben zahlreichen kleineren Renovierungen wartet im Jahr 2024 auch ein erfrischendes „Dog Diving Becken“ auf die vierbeinigen Gäste.

Steirisches Hotel unter den Top 5

Mit dem 4. Platz im Gesamtranking kann das 4-Sterne-Hotel von Christiane und Werner Simonlehner seinen Titel als „hundefreundlichste Urlaubsunterkunft der Steiermark“ erfolgreich verteidigen. Das Almfrieden Hotel & Romantikchalet besteht seit 1926 und ist heute zu 100 % auf Gäste mit Hund ausgerichtet. Obwohl Hunde im Hotel gratis beherbergt werden, wird täglich mit Hundekuchen und hausgemachten Hundemenüs aufgewartet. Es gibt eine Außensauna mit eigenem Hundebereich, Reiki-Behandlungen für Hunde sowie einen eingezäunten Agility-Spielpark. Weitere Vorzüge sind die professionellen Workshops und der eingezäunte Hundepool.

