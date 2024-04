Das Saatgutfest am Nikolaiplatz geht in die letzte Runde

Am 12. April

Veröffentlicht am 10. April 2024

Diesen Freitag ist es soweit: Das Saatgutfest findet heuer das letzte Mal statt. Wo? Direkt am Nikolaiplatz in Villach und bei Regen findet es im Freiraum „MYZEL“ in der Lederergasse 18 statt. Ein weiteres Fest rund um Pflanzen, ist das Jungpflanzenfest.

Info’s zum Jungpflanzenfest:

Das beliebte Jungpflanzenfest, welches dazu einlädt Überschüsse aus der eigenen Pflanzenvorzucht zu teilen, findet am Samstag, den 25. April 2024, von 11 – 15 Uhr im Freiraum E.r.d.e.*, in der Willroiderstraße 9 statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 09:56 Uhr aktualisiert