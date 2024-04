Auf Baustelle: 20-Jähriger bei Unfall mit Kreissäge schwer verletzt

Veröffentlicht am 10. April 2024, 10:34 / ©5 Minuten

Am Morgen des 10. April war ein 20 Jahre alter Mann auf einer Baustelle im Bezirk Villach Land damit beschäftigt, mit einer Kreissäge Porozell zu schneiden. Dabei ist der junge Mann vermutlich abgerutscht und verletzte sich an einer Hand schwer, wie die Polizei mitteilt. Von Arbeitskollegen wurde die Rettung verständigt und der Verletzte nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 10:40 Uhr aktualisiert