Polizist schlug Alarm: Auto-Dieb in Grazer Lokal-WC festgenommen

In der Nacht auf Dienstag, 9. April 2024, stahl ein vorerst Unbekannter einen Pkw aus einem Siedlungsgebiet im Bezirk Graz-Straßgang. Dabei entwendete der Täter das unversperrte Fahrzeug aus dem Einfahrtsbereich des 57-jährigen Opfers. Sowohl der Fahrzeugschlüssel als auch die Fernbedienung für das Einfahrtstor befanden sich im Fahrzeug. In den frühen Morgenstunden bemerkte der Fahrzeugbesitzer den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße nahm die Ermittlungen in der Folge auf. Auch eine Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug wurde umgehend eingeleitet.

Polizist entdeckte gestohlenes Fahrzeug nach Dienstschluss

Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des Diebstahls entdeckte ausgerechnet ein Polizist außer Dienst das gestohlene Fahrzeug im Straßenverkehr. Der Beamte war nach dem absolvierten Nachtdienst bereits auf dem Nachhauseweg, als er in der Kärntnerstraße auf das gesuchte Fahrzeug aufmerksam wurde. Sofort alarmierte er seine im Dienst befindlichen Kollegen und verfolgte das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Polizeistreifen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Kärntner Straße/Straßganger Straße flüchtete der Lenker des Fahrzeuges schließlich zu Fuß vor der Polizei. In der Toilette eines unweit entfernten Fastfood-Lokals war schließlich Endstation. Polizisten nahmen den polizeilich bereits bekannten 21-Jährigen fest.

Kriminalreferat ermittelt

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen daraufhin übernommen. Bei seiner mittlerweile erfolgten Einvernahme zeigte sich der 21-Jährige zum Tatvorwurf geständig. Zudem ergaben sich erste Verdachtsmomente, dass der Mann auch mit zumindest einem weiteren Kfz-Diebstahl in Zusammenhang steht. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen im Gange. Der 21-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

