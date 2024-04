Was „Bäuerin sein“ 2024 bedeutet

Das Leben der Frauen auf den heimischen Bauernhöfen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark verändert. Sie sind oftmals zur treibenden Kraft bei Innovationen auf den Betrieben geworden und setzen gesellschaftspolitisch Marksteine. „Bäuerin sein – vielseitiger denn je“, lautet daher auch das Motto des diesjährigen Bundesbäuerinnentages in Villach, der sich mit den Herausforderungen der neuen Rollenbilder befasst. Der Bundesbäuerinnentag findet alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland statt – nach 19 Jahren gastiert er heuer wieder in Kärnten.

35 Prozent der Betriebe in Hand von Bäuerinnen

Bundesminister Norbert Totschnig wies darauf hin, dass wir momentan „in einer wahnsinnig dynamischen Zeit leben“. Sowohl technologische als auch gesellschaftliche Entwicklungen würden zu großen Herausforderungen führen. „95 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind bäuerliche Familienbetriebe, 35 Prozent werden von Bäuerinnen geführt“, strich Totschnig die wichtige Rolle der Frauen hervor.

©5 Minuten

Bäuerinnen in unterschiedlichen Rollen

30.000 Direktvermarktungs-, rund 7.400 Urlaub am Bauernhofbetriebe österreichweit, etwa 850 agrarpädagogische Anbieterinnen mit Schule am Bauernhof und Seminarbäuerinnen sowie mehr als 100 Green Care-Betriebe zeigen das unternehmerische Potenzial vor allem auch von den Landwirtinnen. „Diese Fähigkeiten setzen sie nicht nur für den Betrieb, sondern verstärkt auch für den ländlichen Raum ein“, verweist Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger auf die zahlreichen unterschiedlichen Rollen, in denen sich die Bäuerinnen heute ausdrücken.

Bäuerinnen sind eine Bereicherung

„Die vielfältigen Talente und Leistungen unserer Bäuerinnen sind eine ungeheure Bereicherung für ganz Österreich und verdienen unsere größte Wertschätzung. Gleichzeitig möchte ich alle Bäuerinnen aufrufen, die Vielfalt unserer Bildungs- und Beratungsangebote zu nutzen, um sich neue Impulse für die Zukunft zu holen“, betont LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger.

„Bäuerin sein“

„So wie sie es in ihren täglichen Tätigkeiten machen, versuchen wir es auch im Land Kärnten zu tun. Daher haben wir auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unserem Regierungsprogramm zugrunde gelegt. Es ist immens beeindruckend, was ‚Bäuerin sein“ im Jahr 2024 bedeutet – wir können hier durchaus von Universalgenies sprechen. Herzlich willkommen in Kärnten und alles Gute für den Bäuerinnentag 2024“, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Gerade in der heutigen Zeit sei der Begriff der Enkelverantwortung ein prägender Begriff und auch dafür würde die heimische Landwirtschaft stehen, so der Landeshauptmann.

Große Leistungen

LHStv. Martin Gruber strich das große Engagement der anwesenden Bäuerinnen hervor. „Sie alle tragen dazu bei, dass der ländliche Raum, Betriebe und Familien funktionieren. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön“, so Gruber. Die Bäuerinnen in Österreich seien ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man gemeinsam mit Hausverstand auch die größten Herausforderungen meistern könne. „Ich erlebe es jeden Tag aufs Neue zuhause, was es bedeutet, den heimischen Betrieb und alle zusätzlichen privaten Arbeiten unter einen Hut zu bringen. Daher ist meine Unterstützung für die heimischen Landwirtinnen auch so groß, weil ich weiß, wie groß eure Leistungen sind“, sagte Gruber.

„Unterstützen wir uns als Frauen“

LR.in Sara Schaar gratulierte den Bäuerinnen für ihre wichtigen Tätigkeiten und für die Organisation der Tagung. „Unterstützen wir uns als Frauen weiterhin gegenseitig. Gerade auch bei Frauenagenden begegnen wir uns in Kärnten in der politischen Arbeit immer mit Respekt und auf Augenhöhe. Daher ist es selbstverständlich, dass ich diese tolle Veranstaltung unterstütze. Tragt Kärnten in euren Herzen und mit nach Hause“, so Schaar in Richtung der anwesenden Gäste. Kärntens Landesbäuerin Astrid Brunner unterstrich das Ziel des „Bäuerinnentag 2024“, nämlich sich zu vernetzen, neue Ideen zu entwickeln und viel Motivation zu gewinnen.