Tierliebhaber aufgepasst: Neue Hundefreilaufzone in Villach

Ab sofort gibt es am St. Leonharder See eine neue Freilaufzone für Vierbeiner.

Die Stadt Villach ist auch tierfreundlich und ergänzt laufend das Bewegungsangebot für Hunde. Jetzt wurde eine neue Freilaufzone am St. Leonharder See eröffnet. Besonders Welpen haben hier viel Spaß.

600 Quadratmeter groß

Die Hundefreilaufzonen in der St. Magdalenerstraße mit einer Gesamtfläche von rund 1.800 Quadratmetern, in Lind mit rund 760 Quadratmetern und dem Hundesportzentrum „Villach West“ im Goritschacherweg mit rund 1.500 Quadratmetern sind sehr beliebt. Jetzt eröffnete die tierfreundliche Stadt Villach direkt angrenzend an den St. Leonharder See eine definierte Fläche für Vierbeiner. Die neue Freilaufzone in St. Leonhard befindet sich an der Ecke Treffner Straße /Parkplatz Seestüberl und ist rund 600 Quadratmeter groß. Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „In erster Linie haben wir bei dieser neuen Freilaufzone an jüngere und kleinere Hunde gedacht, für sie werden neben den schon vorhandenen Hundespielgeräten weitere Geräte für Koordination und Mobilitätstraining angeschafft.“

Bademöglichkeit für die Vierbeiner

Die Stadt Villach bietet an zwei gekennzeichneten Stellen zusätzlich Bademöglichkeiten mit und für Vierbeiner an: Am Westufer des Silbersees gibt es einen eigenen abgegrenzten Bereich, in dem Hunde willkommen sind. Auch am Slatinweg am Ossiacher See-Ausfluss können Vierbeiner gern dem Badespaß frönen. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Die beiden Badeplätze sind im Vorjahr als Pilotprojekt gestartet und haben sich bewährt. Wenn sich alle Beteiligten an die gemeinsamen Regeln halten, funktioniert das Miteinander ausgezeichnet.“ Sowohl für die Freilaufzonen als auch für die Badeplätze gibt es einige Vorschriften, die einzuhalten sind. Diese sind auf Willkommentafeln gut ersichtlich angebracht. Die Abteilung Stadtgrün kümmert sich um die sorgfältige Pflege der Anlagen für die Vierbeiner. Selbstverständlich sind Gassimaten vorhanden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 11:43 Uhr aktualisiert