„KÃ¤rntner Dali“: Galerie Wernberg lÃ¤dt zur Kunstausstellung

Die Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) freut sich über die neue Ausstellung in

der Galerie Wernberg. Bis Ende Juni sind die Werke von Gunter Sklenofsky auch bekannt als der „Kärntner Dali“, aus Landskron im Gemeindeamt zu bestaunen.

Der „Kärntner Dali“

Als einer der Hauptvertreter des Surrealismus zählt der Spanier Salvador Dali (1904 –

1989) zu den bekanntesten Malern des 20. Jahrhunderts. Als „Kärntner Dali“ wird

Künstler Gunter Sklenofsky (83) gerne bezeichnet. „Besucher können sich während der Öffnungszeiten im Gemeindeamt davon überzeugen, dass die Kunstwerke von Gunter Sklenofsky zwar jenen seines großen Vorbilds ähneln, aber trotzdem von seinem eigenen Stil geprägt sind“, freut sich Bürgermeisterin Doris Liposchek.

Visuelle Wahrnehmungen

Der Künstler beschreibt seine Betrachtungen zur visuellen Wahrnehmung wie folgt: „Die

Subjektivität der Schaubilder tut ihrem Wirklichkeitsgehalt keinen Abbruch. Sie sind keine Halluzinationen, denn ihre Realität ist die Realität der menschlichen Psyche. Sie sind Symbole, in denen die höchsten Erkenntnisse und Bestrebungen des menschlichen Geistes verkörpert sind. Ihre Visualisierung ist der schöpferische Vorgang geistiger Projektion, wodurch inneres Erleben in sichtbarer Form verwandelt wird, frei nach Lama Anagarika Govinda.“

Bildnerische Erziehung

Gunter Sklenofsky fertigte bereits mit zwölf Jahren Kopien von Franz Marc, Marc Chagall,

August Macke, Vincent van Gogh und Salvador Dali an. Mit der Kärntner Künstlervereinigung hatte er zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland. Zudem unterrichtete er in Gymnasien in Klagenfurt und Villach „Bildnerische Erziehung“ und ist auch als freier Journalist tätig. Persönliche Führungen durch die Ausstellung sind nach telefonischer Anmeldung bei Gunter Sklenofsky (0664/11 69 512) gerne möglich.