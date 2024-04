„Großaufgebot“ in Pischelsdorf: Letzter Einsatz für die Polizeimusik

Schon diesen Freitag, 12. April 2024, endet die gemeinsame Tour der insgesamt rund 90 Musikerinnen und Musiker in der „Oststeirerhalle“ in Pischelsdorf am Kulm. Karten sind noch erhältlich. Von der „Wiener Philharmoniker Fanfare“ (Richard Strauss) bis hin zu Pop-Hits wie „Bohemian Rhapsody“ (Queen) – bereits zwei Mal in Folge konnte das Orchester der Polizeimusik Steiermark gemeinsam mit dem Chor POPVOX das Publikum in der Steiermark begeistern. Dabei sorgte vor allem das bunte Programm aus symphonischen Orchesterklängen, moderner Gesangsakrobatik und choreografischen Showelementen für „Standing Ovations“ der Besucherinnen und Besucher.

Tickets noch erhältlich

Während einige Musikbegeisterte im restlos ausverkaufter Grazer Congress keine Chance mehr auf Tickets hatten, besteht nun die letzte Chance, dieses Programmhighlight beim letzten Konzert dieser Reihe LIVE zu erleben. Und zwar am 12. April 2024 ab 19.30 Uhr in der Oststeirerhalle in Pischelsdorf am Kulm. Karten sind noch via Ö-Ticket erhältlich.

