Grazer Salonorchester eröffnet stARTfestival in Leverkusen

Vom 13. April bis 23. Juni 2024 findet das Festival „ohne Berührungsängste“ mit „radikal neu interpretierter Klassik“ – so die Programmverantwortlichen – heuer unter dem Motto „Alles Walzer!“ statt.

©GSO/KK | Klaus Eberle ©GSO/KK | Barbara Upelj mit Violine

Das Grazer Salonorchester befindet sich damit in prominenter Gesellschaft, so begrüßen die Organisatoren auch Patricia Kapatchinskaja, Ute Lemper, Frank Peter Zimmermann oder die Bamberger Symphoniker. Unter der künstlerischen Leitung von Klaus Eberle werden nicht nur Melodien im Dreivierteltakt zu Gehör gebracht, sondern auch Popklassiker. „Wir interpretieren die Salonorchestertradition radikal neu und bleiben mit unserer Musikauswahl nicht in der Vergangenheit“, so Klaus Eberle „Der Abend ist bereits restlos ausverkauft“, freut sich die Geigerin und Obfrau des Grazer Salonorchesters Barbara Upelj.