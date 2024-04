Nach Kuh-Attacke: Verletzte (86) lag stundenlang im Stall

Veröffentlicht am 10. April 2024, 15:29 / ©Pexels

Beim Füttern der Tiere dürfte eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau am Mittwoch zwischen 7.30 und 8 Uhr von einer Kuh verletzt worden sein. „Das Tier erfasste die Frau mit dem Horn am Oberarm“, teilt man seitens der Polizei mit.

Hilfe kam erst Stunden später

Gegen Mittag entdeckte eine Mitarbeiterin des AVS die Verletzte im Stall, als sie das Mittagessen vorbeibrachte. Sie setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde in der Folge vom Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.