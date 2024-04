Villachs Radsaison startet mit beliebter Charity-Aktion

Mit einer Veranstaltung am Nikolaiplatz startet die Stadt Villach am 20. April 2024, zwischen 10 und 14 Uhr, offiziell in die neue Radsaison. Dort können sich alle Interessierten über das attraktive Angebot für Radfans in der Region Villach informieren. Zudem wartet ein buntes Programm: mit Lastenrad-Probefahren, Kinder-Radspielplatz, Live-Musik von „De Klamoja“ und einem tollen Gewinnspiel.

Höhepunkt ist wieder die beliebte Rad-Charity

30 gebrauchte Fahrräder aus dem Fundlager der Stadt Villach werden versteigert. „Zum einen ist dies eine nachhaltige Aktion im Sinne der Nachnutzung der Räder. Außerdem ist diese – bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Veranstaltung – eine perfekte Möglichkeit, eine Sozialeinrichtung zu unterstützen“, erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Villach-Urgestein Gernot Bartl gibt wieder den launigen Auktionator, der versuchen wird, einen möglichst hohen Spendenbetrag für die gute Sache zu lukrieren. Unterstützt wird er dabei von Villachs Radbeauftragten Andreas Zobl und Christoph Zetting von der Radlobby

Erlös bekommt Tagesstätte

Der Erlös der Versteigerung kommt heuer der Tagesstätte „Die vier Jahreszeiten“ zugute. Zielgruppe der Sozialeinrichtung sind Menschen mit hohem Assistenzbedarf. „Das Vier-Jahreszeiten-Team leistet sehr wichtige Arbeit, unterstützt, fördert und begleitet jene, die auf Unterstützung im Alltag angewiesen sind“, weiß Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).