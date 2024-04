Gründer der Graz99ers erhält Goldenes Ehrenzeichen der Stadt

Veröffentlicht am 10. April 2024, 16:58 / ©Stadt Graz/Fischer

„Es ist ein Zeichen der Würdigung für das beeindruckende Lebenswerk einer Persönlichkeit, die jahrzehntelang die Geschicke der Steiermark auf dem industriellen Sektor mitgestaltet hat“, sagte die Bürgermeisterin und kam auch auf die große Leidenschaft Pildner-Steinburgs zu sprechen – Eishockey.

Amt des Eishockeypräsidenten Anfang des Jahres übergeben

1999 gründete er die Graz99ers. Nach 25 Jahren übergab er nun Anfang dieses Jahres das Amt des Eishockeypräsidenten an Unternehmer Herbert Jerich. „Es ist einfach der schönste Sport“, stellte Pildner-Steinburg schlicht fest. „Viele sagen, er sei ihnen zu rau. Doch Randale hat es in all den Jahren nie gegeben.“ Seit 2020 ist er Präsident der Österreichischen Eishockey-Liga. Begleitet wurde Pildner-Steinburg von seiner Frau Helga, mit der er seit 51 Jahren verheiratet ist. Auch Stadtrat Kurt Hohensinner gratulierte dem Grazer herzlich.

