In Transportbox gesperrt und zurückgelassen: Katze wie Müll entsorgt

Fassungslos wandten sich die Tierpfleger des Tierschutz-Kompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt am Mittwoch an ihre Social-Media-Community. Nachdem eine Katze beim Schachterlweg in Klagenfurt praktisch, wie Müll entsorgt worden ist, suchen sie nach Zeugen. „Sie wurde einfach in einer Transportbox samt Futter, Napf, Katzenstreu und Katzenklo bei den Müllcontainern hinter einem Wohnblock in Klagenfurt abgestellt“, schildern sie die ausweglose Situation der Fellnase, die sich mittlerweile im Tierheim von den grauenhaften Strapazen erholt.

Aussetzen von Tieren ist strafbar

Gechippt ist der Vierbeiner nicht. Darum hofft man nun über die sozialen Medien Hinweise über den Besitzer der Katze zu finden. Immerhin ist das Aussetzen von Tieren strafbar. „Ein Tier auszusetzen, ist keine Option. Bei Überforderung mit dem eigenen Haustier wendet euch immer an ein Tierheim oder eine Tierschutzorganisation in eurer Nähe. Wir beraten und helfen auch in schwierigen Situationen und finden eine Lösung“, betonen die Tierpfleger abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 17:16 Uhr aktualisiert