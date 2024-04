Deutlicher Rückgang: Grippewelle zu Ende gegangen

Innerhalb der vergangenen Wochen habe ein deutlicher Rückgang der Influenzavirusaktivität beobachtet werden können, resümierte Monika Redlberger-Fritz als Leiterin des Referenzlabors für Influenzaviren. Die Verbreitung der Grippe lag damit unter dem epidemischen Niveau.

Höhepunkt lag bei 28.000 Erkrankungen

Laut Grippemeldedienst der Stadt Wien gab es in der Bundeshauptstadt in der Vorwoche hochgerechnet noch 9.700 Fälle von grippalen Infekten sowie echter Grippe (Influenza). Der Höhepunkt laut dem Monitoring in Wien lag in der sechsten Kalenderwoche mit geschätzt 28.300 Erkrankungen. (APA 10.04.2024)