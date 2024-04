„2 Minuten 2 Millionen“: Jetzt lüften Villacher Juweliere ihr Geheimnis

„Die Spannung steigt jeden Tag mehr an. Zahlreiche Anrufer bei uns wollen wissen, was da genau geboten werden wird. Ich schweige natürlich wie ein Grab, denn es soll für die Villacher ja eine Überraschung sein, da kann ich natürlich nichts ausplaudern“, so Gerald Schützlhoffer in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. Ehrensache, dass auch unsere Redaktion austernhaft verschwiegen bleibt, obwohl schon einiges durchgesickert ist.

„Public Viewing“ in Villacher Lokal

Der Juwelier präsentiert in der Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ nach zehn Jahren Entwicklung ein völlig neues Konzept mit einem einzigartigen Schmuckstück „welches garantiert die nächsten 100 Jahren nicht aus der Mode kommen wird“, verrät er gerade noch. Da dürfen dann schon die Sektkorken knallen: Persönlichkeiten aus Politik und Presse werden zum Sendestart am kommenden Dienstag um 20.00 Uhr in das Lokal Hauptplatz 17 zu einem „Public Viewing“ eingeladen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 19:19 Uhr aktualisiert