Feuerwehr ehrte Hermagors Bezirkshauptmann

Die 45 Feuerwehren des Bezirkes Hermagor zählen derzeit rund 2.800 Mitglieder. 2023 rückten sie zu insgesamt zu 673 Einsätzen aus, darunter Großeinsätze bei Hotelbränden in Tröpolach und am Nassfeld sowie bei einem Landmaschinenbetrieb in Kötschach-Mauthen. Am 6. April 2024 fand nun im Gemeindezentrum in Dellach im Gailtal der Bezirksfeuerwehrtag statt. Eröffnet wurde das Event mit einer Fotoshow und einer Begrüßung durch Moderator Gerd Guggenberger.

©BFKdo Hermagor | Am Foto: Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Bezirkshauptmann Heinz Pansi und Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann (v.l.) ©BFKdo Hermagor | Am Foto: Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann

Hermagors Bezirkshauptmann geehrt

Zudem wurde Hermagors Bezirkshauptmann Heinz Pansi von Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin die Florianiplakette des ÖBFV in Silber überreicht. Sie wird an Personen verliehen, die das österreichische Feuerwehrwesen in besonderer und hervorragender Weise gefördert haben und keine Angehörigen von uniformtragenden Organisationen sind.

Interviewrunde

Auch berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann über die derzeitige Situation der Feuerwehren des Bezirks und in einer Interviewrunde informierten die Bezirksbeauftragten Michael Druml, Christof Rohr, Thomas Winkler und Helmut Mörtl über Aktuelles in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen.