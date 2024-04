Peraugymnasium räumt bei „Biber der Informatik“ ab

Rund 58.000 Kinder und Jugendliche nahmen österreichweit beim vergangenen Schulwettbewerb Biber der Informatik teil, den die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) jedes Jahr in Kooperation mit der TU Wien organisiert. Das BG/BRG Villach Perau war mit insgesamt 814 Teilnehmern vertreten und war somit die teilnehmerstärkste Schule Österreichs. Mehr als 380 Schulen beteiligten sich am Wettbewerb. Die besten Teilnehmer des internationalen Wettbewerbs 2023 wurden am Montag im Rahmen eines Festakts an der TU Wien von der Informatik-Dekanin Prof. Gerti Kappel herzlich willkommen geheißen.

Zehn Mal volle Punktzahl für das Peraugymnasium

144 Schüler aus ganz Österreich fanden sich am Montag gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrer im Kuppelsaal der TU Wien zur Auszeichnung ein. Geschafft haben die Hürde von 100 Prozent der Punkte beim Wettbewerb 216 Schüler – zehn davon besuchen das Peraugymnasium. Drei der Villacher Topschüler nahmen am Festakt teil und ließen sich für ihre hervorragenden Leistungen feiern: Simon Brenner, Hannes Dengg und Maximilian Schindler (alle Stufe 11-13).

©Österreichische Computer Gesellschaft/KK

Polaschek gratuliert via Videobotschaft

Bundesminister Martin Polaschek gratulierte den kleinen und großen Siegern im Alter zwischen acht und 18 Jahren mittels Videobotschaft zu ihren Topleistungen und zeigte sich besonders über den niederschwelligen Zugang zum Wettbewerb begeistert; dieser wecke Interesse am spannenden Thema Informatik. Der „Vater“ des Biber der Informatik in Österreich, Prof. Gerald Futschek (TU Wien), und OCG Generalsekretär Ronald Bieber überreichten die Urkunden.

©Österreichische Computer Gesellschaft/KK