Geeks aufgepasst: HaruCon findet wieder in Klagenfurt statt

Die Anime- und Mangakultur fasziniert weltweit schon seit einigen Jahrzehnten viele Menschen. Verschiedene Events wie Thementage, Wettbewerbe oder auch Conventions zu dem Thema gehören in jeder größeren Stadt zum fixen Veranstaltungsplan des Jahres – seit 2017 auch in der Messe in Klagenfurt am Wörthersee. Aufgrund der regen Nachfrage und des Feedbacks der vergangenen Veranstaltungen wurde dieses Jahr entschieden, die HaruCon 24 um eine ganze Messehalle zu erweitern!

©HaruCon/KK

Vielfältiges Programm

Auf rund 4.000 m² trefft ihr gleichgesinnte Geeks und Fans der Szene und verbringt gemeinsam ein Wochenende voller Programm und Spaß. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breitgefächertes Programm, das viele Highlights zu bieten hat: Neben dem beliebten Cosplaywettbewerb können sich die Anime- und Mangafans auch im „Artist of the Year“-Wettbewerb miteinander messen. Neu im Gaming-Bereich ist heuer eine große Indie-Games-Area. Spiele-Entwickler-Studios aus Österreich sowie die Universität Klagenfurt und FH Kärnten werden mit Con-Ständen am Start sein. Interaktive Quizzes, Tanzautomaten, K-Pop-Corner sowie ein Cosplay-Village sind nur einige Fixpunkte, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Skurriler Tipp am Rande: Angeboten wird auch ein Nudel-Speedrun: Hier können sich die Besucherinnen und Besucher im Schnellessen von klassischen asiatischen Ramen-Instant-Nudelgerichte messen.