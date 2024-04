Neues Radisson Hotel in Graz wird im Juni 2024 eröffnet

Als erstes Hotel der Upscale-Marke Radisson in Österreich wird das Radisson Hotel Graz im Juni 2024 eröffnen. Nun steht der General Manager fest: Die Radisson Hotel Group konnte den erfahrenen Hotelier Matthias Guttengeber ab sofort für die Leitung des Hotels in der Pre-Opening-Phase und darüber hinaus gewinnen.

©Claudia Guttengeber Matthias Guttengeber, neuer General-Manager des des neuen Radisson Hotels in Graz

Zwei Jahrzehnte Erfahrung

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie bringt Matthias Guttengeber eine umfassende Expertise in den Bereichen Digitalisierung und Management sowie Prozess-, Umsatz- und Ergebnisoptimierung mit. In seiner letzten Position als Geschäftsführer für Hotellerie und Gastronomie bei der List Hospitality Group GmbH leitete er die operative und strategische Führung mehrerer Hotels und Restaurants in Österreich. Er betreute auch das erfolgreiche Pre-Opening eines 4-Sterne Superior Hotels in Hagenberg im Mühlviertel, optimierte die Erträge, trieb die digitale Transformation voran und förderte die Mitarbeiterentwicklung.

Eine nicht zu verachtende Karriere

Matthias Guttengeber ist bei der Radisson Hotel Group kein Neuling: Er leitete ab 2014 zunächst ein Park Inn by Radisson Hotel im Münchner Norden, bevor er im Frühjahr 2016 die Rolle als General Manager im Park Inn by Radisson Hotel Linz übernahm, das er bis Ende 2021 führte. „Wir freuen uns, dass wir mit Matthias Guttengeber einen so erfahrenen Hotelier für den Start unserer Marke Radisson in Österreich gewinnen konnten. Mit seiner Expertise in allen Bereichen des modernen Hotelbetriebs ist er der ideale General Manager für diese Projekt – und wir freuen uns umso mehr, dass er für dieses Haus zur Radisson Hotel Group zurückgekehrt ist“, sagt Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President der Radisson Hotel Group.

Im Juni wird es eröffnet

In den kommenden Wochen wird Matthias Guttengeber nun vor Ort das Opening-Team aufbauen, dass die Eröffnung des dann größten Hotels in Graz vorbereitet und durchführt. Das Radisson Hotel Graz mit 232 Zimmern in skandinavischem Design an der Annenstraße, 100 Meter vom Grazer Hauptbahnhof entfernt, wird im Juni dieses Jahres eröffnet werden. Neben einem Spezialitätenrestaurant wird es auch Tagungsräume sowie ein Fitnessstudio mit Blick auf den Europaplatz bieten.