Immer für die Kärntner da: Einsatzkräfte wurden ausgezeichnet

Die Ausgezeichneten hätten sich in Einsätzen um die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung verdient gemacht, unterstrich Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner im Zuge der Verleihung. „Euer Engagement und immerwährende Motivation für das Gute und Helfende zu stehen, gebührt der größte Respekt. Ich sage heute stellvertretend für die Kärntner Bevölkerung ,Danke‘“, führt der Katastrophenschutzreferent aus.

„Ihr seid täglich in Bereitschaft und immer füreinander da“

Weiteres betont er die Wichtigkeit des Ehrenamts. „Ihr seid nicht nur in täglicher Bereitschaft, anderen zu helfen, sie vor Gefahren zu schützen und auch ihr Hab und Gut vor Schäden zu bewahren. Ihr seid auch immer füreinander da, für eure Kameradinnen und Kameraden, für eure Mitmenschen und Freunde und das in eurer Freizeit, das soll heute keine Selbstverständlichkeit sein. Heute soll diese Auszeichnung das sichtbare Zeichen für unseren Dank sein – der Dank für eure Mühen und euren unermüdlichen Einsatz“, so Fellner.

Eine „Königsdisziplin“

Für den Katastrophenschutzreferenten sei der Katastropheneinsatz die „Königsdisziplin“, er verdiene vollsten Respekt. „Die Katastropheneinsatzmedaille ist unser Zeichen der Wertschätzung und sie ist verbunden mit der Bitte, weiterzumachen und weiterzuhelfen.“

©LPD Kärnten/Didi Wajand | Markus Wassermann, Iris Hauer, Peter Hauer (Österr. Wasserrettung – Kärnten), LR Daniel Fellner ©LPD Kärnten/Didi Wajand | Gerhard Egger (Bezirksfeuerwehrkommandant Klagenfurt) und LR Felnner, Christiam Gamsler (stv. Katastrophenschutzbeauftragter) mit den Ausgezeichneten der FF St. Georgen am Sandhof und Haidach. ©LPD Kärnten/Didi Wajand | Egger und Fellner mit den Ausgezeichneten der FF Haidach – Gerald Wang, Daniel Klemen und Rene Engelskirchner. ©LPD Kärnten/Didi Wajand | Pascal Ogris, Raphael Ogris, Fellner, Josef Ogris – von der FF Lind ob Velden. ©LPD Kärnten/Didi Wajand | Karl Fuchs, Fellner, Jürgen Lassnig ©LPD Kärnten/Didi Wajand | Egger und Fellner mit den Ausgezeichneten der FF St. Georgen am Sandhof – Manfred Otti, Franz Felsberger, Daniel Grabner und Gaddo Mandl. ©LPD Kärnten/Didi Wajand | Ulrich Nemec (Bezirksfeuerwehrkommandant Klagenfurt-Land), Fellner und Gamsler mit den Ausgezeichneten der FF Unterbergen Christian Schaschl, Johann Martin Wenig und Stefan Wernig. ©LPD Kärnten/Didi Wajand | Nemec, Johannes Koban (FF Kurmpendorf) und Fellner.

Diese Einsatzkräfte wurden ausgezeichnet

Mit den Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen in Silber und Bronze ausgezeichnet wurden heute Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehren Unterbergen, Feistritz im Rosental, Gödersdorf, Köstenberg, Lind ob Velden, Fürnitz, Arnoldstein, Haidach, Wurdach, Grafenstein, Krumpendorf, St. Georgen am Sandhof, St. Michael ob Bleiburg, Völkermarkt, Bad Eisenkappel, sowie Mitglieder der Österreichischen Wasserrettung Kärnten (ÖWR) und Mitglieder der Hauptfeuerwache Villach. Insgesamt wurden 31 Medaillen verliehen, 22 in Bronze und 9 in Silber.