267 Projekte: Was wird neu im ländlichen Wegenetz in Kärnten?

Ob Güterwege für Transporte, Verbindungsstraßen oder Zufahrten zu Betrieben und Höfen: Das ländliche Wegenetz umfasst in Kärnten rund 8.600 Kilometer und ist für viele Kärntner eine unverzichtbare Infrastruktur, mit der die Mobilität und Erreichbarkeit sowie die Versorgung mit Wirtschaftsgütern aller Art sichergestellt wird. „Es geht hier um Basisinfrastruktur, die für Leben, Arbeiten und Wirtschaften im ländlichen Raum zentral ist“, sagt LHStv. Martin Gruber, der als zuständiger Agrarreferent das Arbeitsprogramm 2024 in der heutigen Regierungssitzung vorgestellt hat.

Millioneninvestition in Kärntner Gemeinden

In Summe stehen dieses Jahr 267 Projekte in allen Kärntner Bezirken auf der Agenda. Die Projekte reichen von größeren Um- und Ausbauten bis hin zu klassischen Instandsetzungsmaßnahmen. „Insgesamt 13,2 Millionen Euro an Landesmitteln investieren wir heuer und realisieren damit Bauprojekte in 86 Kärntner Gemeinden“, erklärt Gruber. Da fast ausschließlich mit lokalen und regionalen Betrieben zusammengearbeitet wird, profitiert auch die heimische Wirtschaft von den Aufträgen. In Summe wird ein Investitionsvolumen von rund 26 Millionen Euro ausgelöst.

Sturmschäden im Fokus

Zusätzlich zum regulären Bauprogramm steht die Aufarbeitung von Sturmschäden aus dem Vorjahr im Fokus. „Knapp 200 Projekte müssen heuer finalisiert werden“, erklärt der Agrarreferent. Rund 3,8 Millionen Euro werden dazu an Landesmitteln beigesteuert. Die Schwerpunkte liegen insbesondere auf den massiv betroffenen Bezirken Völkermarkt, Wolfsberg und Spittal. Geplant und betreut werden die Wegprojekte von Mitarbeitern der Agrartechnik des Landes Kärnten, die auch die Bauleitung und Förderabwicklung übernehmen.