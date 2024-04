Feuer unterm Hintern: Die FF Haidach bittet zum Tanz

Am 4. Mai geht es im Veranstaltungszentrum in Klagenfurt heiß her: Die Freiwillige Feuerwehr Haidach lädt am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr alle kleinen Feuerwehrfans zur Kinderdisco mit Hüpfburg. Am Abend gibt es dann für die erwachsenen Partytiger eine Blaulichtdisco ab 20 Uhr. Für feurigen Sound sorgt DJ Wickbone. Vor Ort gibt es auch Speisen und Getränke.