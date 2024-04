Landeshauptmann an der Grenze: So ist die aktuelle Situation

Im Rahmen eines „Steiermark-Tages“ besucht Innenminister Gerhard Karner am heutigen Donnerstag, 11. April 2024, mehrere Polizeidienststellen in der Steiermark. Den Auftakt machte ein Lokalaugenschein mit Landeshauptmann Christopher Drexler am Grenzübergang in Spielfeld. Die aktuelle Situation an der Grenze sowie die Zusammenarbeit mit slowenischen Behörden standen dabei im Fokus.

©LPD Steiermark/Hecimovic Innenminister Karner bei Ankunft an der Grenze in Spielfeld

Neues Equipment an der Grenze

Bereits um 9 Uhr besuchten Innenminister Karner und Landeshauptmann Drexler gemeinsam mit Landespolizeidirektor Gerald Ortner den Grenzübergang in Spielfeld. Gespräche mit Polizistinnen und Polizisten der Fremdenpolizei und der Austausch zu aktuellen Herausforderungen im Bereich der Migration standen dabei im Vordergrund. Zudem verschafften sich die politischen Vertreter im Rahmen persönlicher Gespräche auch einen Eindruck von der Praxistauglichkeit neuer technischer Equipments. So wurde beispielsweise der bereits im Einsatz befindliche „Herzschlagdetektor“ zur Erkennung von illegal einreisenden Migranten in LKWs oder etwa neue Passlesegeräte vorgestellt.

Historische Feier am „Polizei-Stützpunk West“

Aktuell sind die Vertreter unterwegs in die Landeshauptstadt nach Graz. Dort nehmen der Minister und der Landeshauptmann um 10.30 Uhr an einer in der Steiermark in dieser Größe noch nie dagewesenen Feierlichkeit teil. Dabei werden insgesamt rund 250 neue Polizistinnen und Polizisten für die Steiermark angelobt bzw. in den Außendienst „ausgemustert“ werden. Innenminister Gerhard Karner betonte bei seinem Dienststellenbesuch in Spielfeld mehrmals die Wichtigkeit von Grenzkontrollen: „Eine funktionierende Grenzüberwachung ist im Kampf gegen die illegale Migration jedenfalls erforderlich. Österreich kontrolliert aktuell seine Grenzen zu Slowenien, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Derzeit merken wir, dass die jüngsten Maßnahmen und der erhöhte Kontrolldruck Wirkung zeigen und die Schlepper bereits einen Bogen um Österreich machen“, so Karner.

©LPD Steiermark/Hecimovic Brigadier Tatzgern, Landespolizeidirektor Ortner, Innenminister Karner, Landeshauptmann Drexler (v.l.n.r.)

Illegale Migration muss verhindert werden

Landeshauptmann Christopher Drexler unterstrich die Professionalität der modernen Grenzüberwachung: „Illegale Migration muss konsequent verhindert und das kriminelle Schlepperunwesen mit aller Härte bekämpft werden. Es ist daher eine richtige und wichtige Entscheidung für die Sicherheit in der Steiermark, die Grenzkontrollen weiter zu verlängern. Von besonderer Bedeutung für die Grenzüberwachung ist das modernste technischen Material für unsere Polizistinnen und Polizisten. Ich bedanke mich bei ihnen für ihre hervorragende Arbeit an der steirischen Grenze!“