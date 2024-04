Lieblingsorte Steiermark: Der gratis Familienausflug „wie damals“

Der Wurzelbaum in Sankt Lorenzen ist seit vielen Jahrzehnten ein Spielplatz für Kinder, der ohne künstliche Geräte auskommt. Fantasie und Abenteuer kommen hier allein durch die Verbindung mit der Natur. „Der Wurzelbaum begleitet mich seit Generationen“, erzählt Andrea Miesebner, die viele Erinnerungen an Momente hat, die sie mit und unter diesem Baum verbrachte. Im Wald von Sankt Lorenzen im Mürztal ist ihr persönlicher Lieblingsort, den sie den 5 Minuten Lesern vorstellen möchte. Denn sie ist der Meinung, dass „ein Ausflug nicht immer viel Geld kosten muss.“

Kindheitserinnerungen, die bleiben

Vor 58 Jahren besuchte die damals kleine Andrea den Kindergarten in St.Marein und erinnert sich noch heute an den Tag, als der Ausflug zum Wurzelbaum am Programm stand: „Bewaffnet mit meinem kleinen Rucksack, den guten Schuhe an und allerhand Flausen im Kopf ging es damals mit den ‚Tanten‘ die Strecke von fast einem Kilometer nach St. Lorenzen – Richtung Späthöh.“ Ein Ausflugsziel, das auch heute noch bei vielen Familien beliebt ist

„Tausende Kinder haben hier schon gespielt“

Den Baum in Sankt Lorenzen, dessen Wurzeln so weit über den Boden ragen, dass schon tausende Kinder darunter fantasievolle Abenteuer erleben konnten, findet man leicht: „Man parkt beim Generationenspielplatz hinter der Gemeinde und geht dann rund 200 Meter Richtung Wald. Rechts davon ist ein Pferdegestüt. Direkt am Weg steht der Baum. Er ist nicht zu übersehen“, erklärt Andrea und erzählt weiter: „Wenn ich mich dort aufs Bankerl setze und in die Siedlung und auf das Dorf hinunterschaue, überkommt mich eine Ruhe, die ich sonst nur selten finde.“

Wer wohl hier lebt?

30 Jahre nach Andreas Kindergartenausflug kam das Déjà-vu: „Meine Tochter und mein Sohn kamen in denselben Kindergarten und wieder stand ein Ausflug zum Wurzelbaum an.“ Und heute? Heute spaziert Andrea mit ihren Enkelkindern zu dem gleichen Baum, unter dem sie selbst schon als Kind spielte: „Die Faszination ist bei den Kleinen die gleiche wie bei mir! Und es werden noch immer Geschichten ausgedacht. Wer wohl in den Wurzeln lebt? Ob der Fuchs mit seiner Familie vielleicht gerade nicht zu Hause ist?

Weiter zu den Wasserrädern

Ein Stück weiter findet man die nächste Spielstation: die Wasserräder. „Hier wird gepritschelt, was das Zeug hält“, weiß Andrea, die gleichzeitig bedauert, dass diese Räder oft mutwillig zerstört werden. Trotzdem werden auch sie seit Generationen von Kindern und Familien aufgesucht, nachdem beim Wurzelbaum ausgiebig geklettert und gespielt wurde. Andrea verspricht abschließend: „Ein wenig Zeit, Fantasie und natürlich eine eingepackte Jause sind hier Garant für ein paar schöne Stunden mit der Familie.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2024 um 11:51 Uhr aktualisiert