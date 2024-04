Millionenjackpot wartet bei Lottoziehung am Freitag

Veröffentlicht am 11. April 2024, 11:50 / ©pixabay

Für die Lottoziehung am Mittwoch hatte niemand einen Tipp mit den „sechs Richtigen“ abgegeben. Damit geht es diesen Freitag bei der nächsten Lottobonusziehung um einen Jackpot mit 1,2 Mio. Euro. Die Bonusziehung wird von Sänger und Musiker Cesár Sampson moderiert, der 2018 beim Eurovision Song Contest den dritten Platz erreichte.

Gewinner der Woche

Gleich zwei Spielteilnehmer:innen aus Niederösterreich tippten gestern einen Fünfer mit Zusatzzahl. Einmal fehlte die Zahl 14 und einmal die 12 auf den Lotto-Sechser, beide Gewinne wurden jeweils als Quicktipp erzielt. Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne einen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wurde daher gemäß den Spielbedingungen auf die Fünfer aufgeteilt. Die 26 LottoPlus-Fünfer gewinnen damit je 9.220,90 Euro. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus-Sechser 150.000 Euro erwartet. Beim Joker dürfen sich je ein Spielteilnehmer aus Kärnten und der Steiermark über einen Gewinn freuen. Beide Gewinne wurden hier jeweils mit einem einzelnen abgegebenen Tipp erzielt. Der Joker in Kärnten „auf den letzten Drücker“ – in der dritten von drei gespielten Runden auf einem EuroMillionen-Schein, der Joker in der Steiermark auf einem Lotto-Normalschein.