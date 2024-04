Hilfeversuch gescheitert: Arbeiter (49) stürzte vier Meter tief von Dach

Veröffentlicht am 11. April 2024, 11:55 / ©Pexels/ Kindel Media

Als er dann über die Aluleiter vom Flachdach auf die Terrasse absteigen wollte, rutsche die Leiter plötzlich auf dem Poly-Hartholzboden weg. Der 49-Jährige konnte sich noch kurz am Dachgesims festhalten, stürzte jedoch rücklings zirka vier Meter tief auf den Terrassenboden. Er erlitt schwere Verletzungen.

Hausbesitzer wollte helfen

Der Hauseigentümer, der sich ebenfalls am Flachdach aufhielt, versuchte noch, die Leiter bzw. den Mann an den Händen festzuhalten, konnte jedoch den Sturz des Mannes nicht verhindern. Der Verletzte wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.