Klagenfurt-Fan: Litauens Botschafterin zu Gast in Kärnten

Ein sehr freundschaftliches, kooperatives Gespräch gab es gestern, Mittwochnachmittag, zwischen Bürgermeister Christian Scheider und der litauischen Botschafterin in Österreich, Lina Rukštelienė. Die Diplomatin, die Klagenfurt schon mehrmals privat besucht hat, hat die Kärntner Landeshauptstadt als besonders gastfreundlich und lebendig in Erinnerung: „Ich freue mich jedes Mal sehr, hierher zu kommen“, so Botschafterin Rukštelienė. Derzeit ist sie gemeinsam mit Honorarkonsul Ulrich Ludwig Salburg in Klagenfurt, um die Kooperationen zwischen den Universitäten Klagenfurt und Vilnius auszubauen.

Großes Thema: Unterstützung für Ukrainer

Bei dem Besuch wurde auch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Hilfsleistungen und Unterstützungen seitens der Stadt Klagenfurt für Ukrainerinnen und Ukrainer, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, gesprochen. Botschafterin Rukštelienė bedankte sich dafür herzlich: „Man merkt, der europäische Gedanke und das Miteinander sind in Klagenfurt sehr ausgeprägt“.

Hochschulkooperation zwischen Klagenfurt und Vilnius

Vizebürgermeister MMag. Alexander Kastner, zuständiger Referent für internationale Beziehungen, zeigte sich über die Kooperation zwischen den Bildungseinrichtungen erfreut. Aus seiner langjährigen beruflichen Erfahrung an der Militärakademie wisse er vom hervorragenden Niveau der Universität in Vilnius und begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Hochschulen.