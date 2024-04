Kärntner Sportmedizinerin betreute Österreichs Frauen-Nationalteam

„Ich saß gerade in Triest, als ich den Anruf erhielt!“, begann Christiane Loinig-Velik ihr Gespräch mit 5 Minuten. Am vergangenen Wochenende stand die Kärntnerin – welche die Leitung des Instituts für Sportmedizin des Landes und die ärztliche Leitung im Kärntner Olympiazentrum hat – beim zweiten EM-Qualifikationsspiel in Polen für den Österreichischen Fußballbund (ÖFB) im Einsatz. Oder besser gesagt: Für unser Frauen-Nationalteam.

©Paul Gruber Photography Christiane Loinig-Velik bei der Arbeit.

„War bereits im ÖFB-Ärztepool“

„Bei meiner früheren Tätigkeit als Teamärztin der Austria Klagenfurt habe ich über die UEFA an einer Ausbildung teilgenommen. So kam ich in den Kontakt mit dem ÖFB und bin in weiterer Folge in deren Ärztepool aufgenommen worden“, erklärt Loinig-Velik. Im Zuge dessen begleitete sie im Feber bereits das U17-Nationalteam zu einem Trainingslager. „Am Wochenende bekam ich dann einen weiteren Anruf vom ÖFB und wurde gefragt, ob ich beim Gruppenspiel des Frauen-Nationalteams in Polen einspringen könnte.“

„Bin unglaublich dankbar“

Natürlich hat die Kärntnerin sofort zugesagt. So eine Chance bekommt man schließlich nicht jeden Tag: „Die Erfahrung zählt wirklich zu den Rosinen meines Lebens. Ich bin unglaublich dankbar, im Rahmen meines Berufes solche Möglichkeiten zu bekommen“, betont die erfahrene Sportmedizinerin. „Ich habe alle meine Termine verschoben und bin dann über Umwege nach Polen angereist.“ Dort wurde ihr alles abverlangt. „Immerhin geht es da um etwas. Die Spielerinnen kommen alles aus Top-Vereinen, wie dem Arsenal WFC. Kommt es zum Ernstfall, muss man binnen von Sekunden entscheiden und so schnell wie möglich die Kette von der Diagnostik bis zur Behandlung in Gang setzen“, ist sich Loinig-Velik bewusst.

©Paul Gruber Photography | Eine große Ehre: Sportmedizinerin Christiane Loinig-Velik stand für das Frauen-Nationalteams im Einsatz. ©Paul Gruber Photography | Eine große Ehre: Sportmedizinerin Christiane Loinig-Velik stand für das Frauen-Nationalteams im Einsatz.

Hobby zum Beruf gemacht

Da trifft es sich gut, dass die Kärntnerin selbst Erfahrungen aus dem Sport mitbringt. „Ich war früher selbst Handballerin und habe mein Hobby mit meinem Beruf kombiniert.“ Anderen Sportlern kann sie nur raten, die Prävention so ernst, wie möglich zu nehmen. „So können zwar nicht alle, aber viele Verletzungen von vornherein verhindert werden. Leider erlebe ich viel zu oft, dass das auf die leichte Schulter genommen wird“, erklärt sie abschließend.