Serie von Messerattacken: Mehrere Verletzte in verschiedenen Vorfällen

Ein 29-jähriger Mann befand sich mit seiner Lebensgefährtin und einem Bekannten in seiner Wohnung, als der Bekannte ihn plötzlich mit einem Faustschlag attackiert haben soll, wodurch er im Gesicht verletzt wurde. Anschließend verließ der Bekannte, dessen Identität nicht geklärt ist, die Wohnung. Kurze Zeit später kam der Tatverdächtige erneut zur Wohnung und soll den 29-Jährigen mit einem Messer attackiert haben, wodurch dieser an der Hand und am Bein verletzt wurde. Der Tatverdächtige flüchtete und es wurde die Polizei alarmiert. Der 29-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Tatverdächtige geflüchtet

Eine Gruppe von Männern (23, 24, 33) sollen völlig unvermittelt von zwei derzeit unbekannten Männern auf offener Straße angerempelt, geschlagen und mit einem Messer attackiert worden sein. Anschließend seien die Tatverdächtigen geflüchtet. Es wurde die Polizei alarmiert. Alle drei wurden durch den Vorfall verletzt und durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Zwei der Opfer wurden in häusliche Pflege entlassen, der 33-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

Mann festgenommen

Ein 65-jähriger österreichischer Staatsbürger soll aus derzeit ungeklärten Gründen einen 39-jährigen Nachbarn im Innenhof des Mehrparteienhauses mit einem Messer bedroht haben, woraufhin der 39-Jährige die Polizei alarmierte. Bei der Personendurchsuchung konnten bei dem 65-Jährigen zwei Messer und ein Fleischhammer vorgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er zeigte sich bei der Vernehmung nicht geständig. Der Festgenommene befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2024 um 15:35 Uhr aktualisiert