Graz Museum lädt wieder zum Frühlingsfest

Mit dem Jahresthema Stadt Natur widmet sich das Museum dem Zusammenleben von Menschen, Pflanzen und allen weiteren Lebewesen in der Stadt. Raum für Entspannung und Kreativität bietet die Stadtoase im vom Breathe Earth Collective neu begrünten Innenhof mit Sitzgelegenheiten aus Holz und Beeten mit heimischen Bäumen, Sträuchern, Blumen und Gräsern. Die Stadt-Natur-Werkstatt lädt zudem zur Frühlingsgärtnerei ein.

Eröffnung: Ausstellung Mini Graz

Am Samstag, 13. April, um 14 Uhr sind Besucher:innen herzlich zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung Mini Graz Museum eingeladen! Was ist das Museum eigentlich für ein Ort? WEr macht die Ausstellungen? Und was sind wertvolle Objekte und welche würdest du selbst sammeln? Im Mini Graz Museum werfen Kinder einen Blick hinter die Kulissen und schlüpfen selbst in die Rolle von Museumsmitarbeitern. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit der 4a Klasse der Privaten Volksschule Sr. Klara Fietz des Vereins für Franziskanische Bildung gestaltet und mit Bildern, Texten und sogar einem eigenen Film umrahmt.

Programm am Samstag 10-18 Uhr: Freies Spiel im Hof

10-13 Uhr: Protest-Werkstatt für Kinder, Jugendlichen und Erwachsene

13-16 Uhr: Stadt-Natur-Werkstatt Frühlingsgärtnerei zum Mitmachen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

11-13 Uhr: Pop-up topothek Graz. Die Stadt in privaten Fotos Wir sammeln Eure Blicke auf die Stadt mit Antonia Nussmüller (Digitale Museumspraxis)

14 Uhr: Ausstellungseröffnung Mini Graz Museum mit der 4a Klasse der Privaten Volksschule Sr. Klara Fietz des Vereins für Franziskanische Bildung

15-17 Uhr: Pop-up Stadtarchäologie Graz Kommt vorbei, bringt Eure Funde mit, um Interessantes zu entdecken. Mit den Archäologinnen Susanne Lamm, Björk Kosir und Anna Zelenka

16 Uhr: Protest! Führung mit den Kurator*innen Bernhard Bachinger und Annette Rainer

11-16 Uhr: Spreis & Trank Internationales Streetfood von Christine kocht!