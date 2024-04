KAC reist für viertes Finalspiel nach Salzburg

Titelverteidiger EC Salzburg empfängt den EC-KAC am Freitagabend in der Eisarena im Volksgarten. Die Rotjacken konnten nach der Heimniederlage zum Finalauftakt zuletzt zwei Siege hintereinander einfahren, mit einem 5:2-Erfolg in Salzburg am Sonntag und einem 4:2 auf eigenem Eis am Dienstag übernahmen die Klagenfurter erstmalig die Führung in der Finalserie. „Die Finalserie war bisher sehr hart umkämpft und jedes Spiel relativ ausgeglichen. Auf gute Phasen von uns folgen gute Phasen von Salzburg, das ist ein Auf und Ab“, erklärt KAC-Verteidiger David Maier mit Hinblick auf das bevorstehende Match.

Rotjacken wollen erneut siegen

Über einen 2:1-Vorsprung in einer „Best-of-Seven“-Serie verfügten die Rotjacken in ihrer Klubgeschichte bislang 16 Mal. In zwölf dieser Fälle entschieden sie die Konfrontation am Ende auch für sich. Neunmal sogar ohne weitere Niederlage in der Serie. „In Auswärtsspielen in Salzburg ist vor allem das erste Drittel extrem wichtig, sie kommen in der Regel mit viel Schwung aus der Kabine. Einen guten Start zu haben, wird also ein wichtiger Punkt auf der Liste unserer Aufgaben sein. Wir wollen morgen so auftreten wie beim letzten Spiel in Salzburg, da haben wir eine gute Leistung abgerufen, das wollen wir wiederholen“, so Maier.

Beinahe alle Kaderspieler stehen zur Verfügung

Der EC-KAC wird personell aller Voraussicht nach nahezu aus dem Vollen schöpfen können: Mit Ausnahme von Langzeitausfall Tobias Sablattnig stehen alle Kaderspieler zur Verfügung. Die Mannschaft der Rotjacken reist bereits am Tag vor dem Spiel nach Salzburg – und zählt natürlich auf die Unterstützung der Fans: „Die Atmosphäre, die Stimmung beim letzten Heimspiel war unglaublich. Vor allem im zweiten Drittel nach unserem ersten Treffer und dann auch nach dem Ausgleich, so eine Lautstärke habe ich hier, glaube ich, noch nie erlebt. Jeder Zuschauer sprang auf, es war cool, das zu erleben. Auch Spiele in Salzburg sind in dieser Hinsicht toll, weil uns nicht nur der komplett volle Auswärtssektor nach vorne peitscht, sondern auch auf allen anderen Tribünen Fans mit KAC-Jerseys zu sehen sind. Von der Unterstützung her fühlt es sich auch im Volksgarten ein wenig so an, als würden wir zu Hause spielen“, betont der Maier abschließend.