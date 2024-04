Kleine Forscher wachsen im Kindergarten St. Martin heran

Veröffentlicht am 11. April 2024, 16:21 / ©Stadt Villach

Ausgestattet mit weißen Mänteln, Schutzbrillen, Pipetten und Messbechern haben die jungen Forscher im städtischen Kindergarten St. Martin in Villach am Dienstag die Materialien aus den Forscherboxen genauestens unter die Lupe genommen. Besonders groß waren das Gedränge und Staunen rund um das Mikroskop und das plötzlich „riesige“ Gänseblümchen. Übergeben wurden die Forschermaterialien im Rahmen der Initiative „Sumsi forscht mit“ von Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten, und Wolfgang Pucher, Geschäftsführer der Jungen Industrie in Kärnten.

MINT-Komponenten im Kindergartenalltag

Die Leiterin des Kindergartens St. Martin, Elisabeth Hoffmann, wurde gemeinsam mit ihren Kolleginnen gezielt im Umgang mit den Materialien geschult. „Wir haben fundiertes Wissen dazu erhalten, wie MINT-Komponenten didaktisch in den Kindergartenalltag integriert werden können“, erzählt sie. Ziel der Initiative ist es, kindgerecht aufbereitetes Wissen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu vermitteln. Das 2016 gemeinsam von Raiffeisen Landesbank Kärnten und Junger Industrie Kärnten gestartete Projekt ist mittlerweile zu einem österreichweit vorbildlichen Modell avanciert. Der Kindergarten in St. Martin ist bereits der 50. Kindergarten, der mit Forschermaterialien ausgestattet wurde.