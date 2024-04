Signa Holding meldet endgültig Konkurs an

Veröffentlicht am 11. April 2024, 16:25 / ©Screenshot "aurena.at"

Die finanzielle Lage der Signa Gruppe spitzte sich immer weiter zu, sodass die Signa Holding GmbH nun schlussendlich Ende November Insolvenz anmeldete. Am 12. Dezember 2023 wurde über das Vermögen der SIGNA Informationstechnologie GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) in einer Aussendung bekannt gibt.

Sanierungsplanantrag findet nicht statt

Trotz Eröffnung eines Konkursverfahrens wollte die Privatstiftung, in diesem Insolvenzverfahren einen Sanierungsplanantrag stellen. Mit Beschluss vom 11. April 2024 des Handelsgerichtes Wien wird die Bezeichnung des Insolvenzverfahrens von Sanierungsverfahren auf Konkursverfahren abgeändert. Die für den 29. April 2024 anberaumte Sanierungsplantagsatzung findet somit nicht statt.

154 Gläubiger betroffen

Die Verbindlichkeiten liegen laut Schuldnerangaben bei rund 24,1 Millionen Euro (zu Liquidationswerten). Vom gegenständlichen Insolvenzverfahren sind laut Schuldnerangaben 49 Dienstnehmer sowie 154 Gläubiger betroffen.