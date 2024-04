Airbnb-Update: Die Plattform hat Neuerungen für dich im Gepäck

Veröffentlicht am 11. April 2024, 16:29 / ©Montage: Canva Pro

Ab dem 6. Juni 2024 treten die aktualisierten Richtlinien für schwerwiegende Beeinträchtigungen in Kraft. Dies berichtet Airbnb im Info-Center deren Webseite. Auch informiert Airbnb seine Benutzer per Mail. Diese gelten für alle Aufenthalte und Entdeckungen, die ab diesem Datum stattfinden, unabhängig davon, wann sie gebucht wurden. Doch was bedeutet das konkret für euch?

Was ändert sich konkret?

Einbeziehung vorhersehbarer Ereignisse: Die überarbeiteten Richtlinien decken verschiedene Ereignisse ab, die den gebuchten Ort betreffen und die Durchführung eines zukünftigen oder laufenden Aufenthalts verhindern oder gesetzlich untersagen können. Dazu gehören unter anderem von Behörden erklärte Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit, behördliche Reisebeschränkungen, militärische Aktionen, großflächige Ausfälle grundlegender Versorgungseinrichtungen sowie Naturkatastrophen.

Im Falle solcher Ereignisse bietet Airbnb Schutzmaßnahmen für Gastgeber und Gäste an. Gastgeber können Buchungen stornieren, ohne mit Gebühren oder anderen nachteiligen Konsequenzen rechnen zu müssen, während Gäste eine Rückerstattung oder ein Reiseguthaben erhalten können, auch unabhängig von den Stornierungsbedingungen des Gastgebers bzw. der Gastgeberin.

Fokus auf den gebuchten Ort: Zusätzlich zu diesen Änderungen werden vorhersehbare Wetterereignisse am gebuchten Ort ausdrücklich abgedeckt, wenn sie zu einem anderen abgedeckten Ereignis führen. Dies soll sicherstellen, dass ihr bei unvorhergesehenen Ereignissen, die eure Reise beeinflussen, geschützt seid. Die überarbeiteten Richtlinien gelten jetzt ausschließlich für Ereignisse, die den gebuchten Ort betreffen. Ereignisse, die sich auf die Möglichkeit von Gästen auswirken, ihre Reise zur Unterkunft oder Entdeckung anzutreten, werden nicht mehr abgedeckt.

Wenn du die Airbnb-Plattform ab dem 6. Juni 2024 weiterhin nutzt, akzeptierst du automatisch die aktualisierten Richtlinien für schwerwiegende Beeinträchtigungen.