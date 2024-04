Auffahrunfall in Klagenfurt forderte drei Verletzte

Veröffentlicht am 11. April 2024, 16:59 / ©5 Minuten

Ein 29-jähriger Klagenfurter fuhr Donnerstagmittag mit seinem Wagen auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt. Vor einer Kreuzung musste er verkehrsbedingt langsamer fahren. In der Folge fuhr ihm eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hinten auf.

„Die Lenkerin erlitt durch den Anprall Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht“, heißt es seitens der Polizei. Der Klagenfurter sowie dessen 24-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.