Elie Rosen mit Großem Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet

In der Grazer Burg zeichnete Landeshauptmann Christopher Drexler heute Nachmittag (11.4.2024) den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde in Graz Kultusrat Elie Rosen im Beisein von Wegbegleitern mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark aus. Als Ehrengäste wohnten Landtagspräsidentin Manuela Khom, Landesrätin Doris Kampus, Bundesministerin a.D. Ruth Feldgrill-Zankl, die Grazer Stadträte Kurt Hohensinner und Günter Riegler sowie Vertreter der Religionsgemeinschaften und Behörden der feierlichen Überreichung bei.

Jüdische Gemeinde Graz

In seiner Laudatio gratulierte Landeshauptmann Christopher Drexler Elie Rosen zur Verleihung der hohen Auszeichnung: „Dass es in Graz seit nunmehr vielen Jahren wieder ein blühendes jüdisches Leben gibt, ist vor allem dem großen und unermüdlichen Engagement von Elie Rosen zu verdanken. Seine Arbeit für die jüdische Gemeinde in Graz zielte von Beginn an in Richtung Ausbau der religiösen Aktivitäten sowie der Stabilisierung der jüdischen Gemeinschaft nach innen ab. Seit Elie Rosens Amtsantritt finden wieder regelmäßig Gottesdienste in der Grazer Synagoge statt, religiöse Feste zu allen jüdischen Feiertagen werden gefeiert, es gibt einen kontinuierlichen Religionsunterricht für jüdische Schülerinnen und Schüler und auf seine Initiative hin wurde das jüdische Gemeindehaus adaptiert und die jüdische Filmbar gegründet.″Somit leiste die Jüdische Gemeinde Graz mit den von Elie Rosen gesetzten religiösen, sozialen und kulturellen Maßnahmen und Impulsen sowie der wieder erwachten gesellschaftlichen Präsenz der Jüdischen Gemeinde seit seinem Amtsantritt einen starken und nachhaltigen Beitrag zu einem verständnisvollen und von Respekt geprägten Miteinander der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und Kulturen in Graz und in der Steiermark, so LH Christopher Drexler weiter und dankte Elie Rosen für sein Engagement: „Ich bedanke mich bei einem außergewöhnlichen Menschen, der durch seine Integrität, Hingabe und herausragenden Leistungen die Welt um sich herum positiv beeinflusst und freue mich, zur Verleihung des Großen Ehrenzeichens des Landes Steiermark herzlich gratulieren zu dürfen.″

©Land Steiermark/Binder | StR Kurt Hohensinner, LH Christopher Drexler, Elie Rosen und StR Günter Riegler (v.l.) ©Land Steiermark/Binder | Ehrenzeichen-Überreichung in der Grazer Burg: LT-Präs. Manuela Khom, LH Christopher Drexler, Elie Rosen und LR Doris Kampus (v.l.)

Seit dem Jahr 2016 hat der Jurist und Betriebswirt Elie Rosen die Funktion des Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz inne. Zudem ist er Vorstand beziehungsweise Generalsekretär sowie Geschäftsträger der Jüdischen Kultusstiftung im Raum Steiermark, Kärnten und dem südlichen Burgenland, er ist Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde sowie Vizepräsident der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs. Seit Jänner 2023 bekleidet Elie Rosen auch das Amt des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg und ist Funktionär einer Vielzahl von nationalen und internationalen jüdischen Organisationen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2024 um 17:02 Uhr aktualisiert