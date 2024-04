Uni holt sich Videospielpioniere für Vortrag

Initiatoren der Veranstaltung sind die Pioneers of Game Development Austria (PGDA), ein Verband von Spielentwicklern aus Österreich, welche die Industrie hierzulande voranbringen wollen. „Wir als PGDA können den Studierenden Einblicke in die Branche bieten und durch unsere erfahrenen Mitglieder ein Mentoring für solche anbieten, die erst in das Feld einstiegen.“ An der Universität Klagenfurt stoßen sie dabei auf fruchtbaren Boden, wird hier doch seit 2017 das Masterstudium zu „Game Studies and Engineering“ angeboten. Die Veranstaltung startet um 13 Uhr und läuft bis 19 Uhr.

Impulsvorträge kommen von: Stefan Srb – Creative Director Mipumi Games

– Creative Director Mipumi Games Martin Filipp – COO & Managing Director Mipumi Games

– COO & Managing Director Mipumi Games Mateusz Gorecki – Game Director Rarebyte

– Game Director Rarebyte Rainer Angermann – CEO Rarebyte

– CEO Rarebyte Michael Benda – CEO Zeppelin Studio

– CEO Zeppelin Studio Raffael Moser – Founder reignite games

– Founder reignite games Sebastian Uitz – Founder Fire Totem Games

Paneldiskussion ab 18 Uhr

In der Paneldiskussion ab 18 Uhr wird zudem über die Branche und ihre Herausforderungen, auch in Hinblick auf den Arbeitsmarkt, diskutiert. Im Zentrum steht auch die Entwicklung von Artificial Intelligence in der Spieleindustrie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.