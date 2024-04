Polizei ermittelt nach Einbruch in Klagenfurter Einfamilienhaus

Durchs Kellerfenster gelangten bislang unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 10.30 und 12.45 Uhr, in ein Klagenfurter Einfamilienhaus. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Kästen und Schränke im Haus und stahlen diverse Schmuckgegenstände und Uhren. „Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln noch in dem Fall.