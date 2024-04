Junge Abgeordnete: Kärntens Schülerparlament tagte wieder

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Bildungslandesrat Daniel Fellner (SPÖ), Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ) und Bildungsdirektorin Isabella Penz hoben in ihren Grußworten die Bedeutung von Demokratiebewusstsein hervor. Der Diskussion mit dem Schülerparlament stellten sich die Bildungssprecher der im Landtag vertretenen Parteien, Stefan Sandrieser (SPÖ), Herbert Gaggl (ÖVP), Michael Reiner (FPÖ) und Marina Koschat-Koreimann (Team Kärnten).

Parteien im Austausch mit jungen Abgeordneten

Kaiser nannte das Schülerparlament gelebte Demokratie. Aus den 20 Anträgen sei ihm unter anderem jener zur Europabildung in den Schulen aufgefallen. „Wichtig ist es aber auch, das kritische Lernen zu lernen, Gesagtes kritisch zu reflektieren – gerade in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz“, so der Landeshauptmann einen weiteren Antrag der jungen Abgeordneten aufgreifend. Bildungsreferent Fellner lobte das Schülerparlament für das professionelle Ausarbeiten der Anträge. Er betonte auch, dass diese stets ernst genommen werden würden. Wenn die Umsetzung aber nicht sofort möglich sei, dann, weil es gute Gründe dafür gebe: „Wir nehmen eure Anliegen immer ernst. Oft sind wir als Land aber nicht zuständig und oft ist da auch die Frage, woher nehmen wir das Geld.“ Einiges könne nur Schritt für Schritt umgesetzt werden. „Bitte habt weiterhin die Energie und Ausdauer dafür, eure Interessen durchzusetzen. Meine Tür steht euch jedenfalls immer offen“, so Fellner.

Finanzbildung an Schulen

Bildungsdirektorin Penz hob die vom Bund noch immer unerfüllten Forderungen nach dem Pflichtfach politische Bildung und nach Finanzbildung in Schulen hervor. In Kärnten gehe man jetzt für die Finanzbildung den Weg, sie einfach „von unten nach oben“ zu ermöglichen. Penz kündigte für 25. April eine große Onlinekonferenz mit Fachleuten an. Dabei sollen konkrete Angebote zur u.a. Schuldnerberatung oder zum Abschließen von Verträgen vorgestellt werden. Die Schüler bittet Penz, dann an ihre Schulleitungen und Lehrkräfte heranzutreten, um diese Fachleute für Vorträge in die Schulen zu holen.