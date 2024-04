Pensionist (92) auf Gehsteig von Auto erfasst

Veröffentlicht am 11. April 2024, 20:51 / ©5 Minuten

Der 92-jährige Mann war am Donnerstagnachmittag auf einem Gehsteig in der Trattengasse in Villach unterwegs, als er auf Höhe einer Hofeinfahrt von einer rückwärts fahrenden, 57-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. „Dadurch stürzte der Fußgänger und erlitt Verletzungen“, teilt die Polizei mit. Er wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.