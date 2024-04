Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Villach

Veröffentlicht am 11. April 2024, 21:00 / ©5 Minuten

Aufgrund des regen Verkehrsaufkommens ging es am Donnerstagnachmittag nur langsam auf der B83 Kärntner Straße in Villach voran. Auch ein 66-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Villach befand sich in der Warteschlange, als ihm plötzlich ein nachfolgender 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk Villach hinten auffuhr.

Zwei Verletzte

„Der 66-jährige Lenker wurde durch den Anprall verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht“, heißt es seitens der Polizei. Der 18-jährige Lenker erlitt ebenfalls Verletzungen. Er begab sich selbständig ins Krankenhaus.