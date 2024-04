Ware für 2.000 Euro gestohlen: Angestellte verfolgte Ladendieb zu Fuß

Veröffentlicht am 11. April 2024, 21:08 / ©5 Minuten

Szenen, wie im Film, spielten sich am Donnerstagnachmittag in Villach ab. Dort steht ein dunkel gekleideter Mann in Verdacht, insgesamt 58 Parfumartikel mit einem Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro aus einem Geschäft gestohlen zu haben. Eine Angestellte und weitere Zeugen verfolgten den Mann zwar zu Fuß, verloren ihn jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen. „Eine örtliche Fahndung verlief bis dato negativ“, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.