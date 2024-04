Wolkenlos: Wetter zeigt sich am Freitag von seiner schönsten Seite

Auch der Freitag zeigt sich in der Steiermark von seiner frühsommerlichen Seite! „Über weite Strecken ist der Himmel wolkenlos, nur am Nachmittag gibt es regional ein paar Quellwolken“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad in Bad Aussee und 25 Grad in Bad Gleichenberg.