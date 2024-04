Sölden: Niederländer stürzte sieben Meter in die Tiefe beim Klettern

Veröffentlicht am 12. April 2024, 06:21 / © Lachlan Ross/Pexels

Am Abend des 11. April 2024 wagte sich ein 19-jähriger Niederländer ohne Sicherung auf eine Felswand in Sölden. Sein riskantes Unterfangen endete abrupt, als er auf einer Holzplattform das Gleichgewicht verlor und sieben Meter tief auf den Asphalt stürzte. Die schweren Kopfverletzungen, die er dabei erlitt, erforderten einen schnellen Einsatz der Rettungskräfte. „Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 2“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht“, heißt es seitens der Polizei.