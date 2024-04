Viel Blaulicht vor Ort: Unfall auf B100 fordert Einsatzkräfte

Wie ein 5 Minuten Leser schreibt, ist es auf der B100 in Richtung Spittal beim Gasthaus Josef auf Höhe des Seendreiecks in Villach zu einem Unfall gekommen. Viel Blaulicht sei derzeit vor Ort. Auch der „ÖAMTC“ berichtet über eine Sperre der Straße in dem Bereich. „Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet“, heißt es nur. Die Dauer der Umleitung sei derzeit noch unbekannt. Was genau geschehen ist, wie viele Fahrzeuge involviert und ob Personen verletzt sind, ist aktuell ebenfalls noch unklar. Weitere Informationen folgen.